В Нижний Тагил впервые доставили на вертолете пациента в тяжелом состоянии

Ему сразу была проведена коронароангиография и определено лечение. Он стал первым, кого санавиация доставила в горбольницу Нижнего Тагила № 4.

Это стало возможным благодаря проведенному благоустройству территории учреждения, восстановлению асфальтовых дорожек, соединяющих корпуса, и обновлению центральной площадки в центре больницы, рассказали в департаменте информполитики региона.

Диагноз, с которым пациент был доставлен является неотложным. В результате инфаркта миокарда нарушается кровообращение сердца.