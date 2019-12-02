Фото: piwigo.1mediainvest.ru
В Нижний Тагил впервые доставили на вертолете пациента в тяжелом состоянии
Сегодня, 11:40Общество
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Вчера из больницы Кушвы в Нижний Тагил доставили пациента с инфарктом миокарда за 15 минут на вертолете, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ему сразу была проведена коронароангиография и определено лечение. Он стал первым, кого санавиация доставила в горбольницу Нижнего Тагила № 4.
Это стало возможным благодаря проведенному благоустройству территории учреждения, восстановлению асфальтовых дорожек, соединяющих корпуса, и обновлению центральной площадки в центре больницы, рассказали в департаменте информполитики региона.
Диагноз, с которым пациент был доставлен является неотложным. В результате инфаркта миокарда нарушается кровообращение сердца.
На сегодняшний день в Свердловской области работает 25 вертолетных площадок, 16 и которых расположены при центральных больницах, еще девять — при пунктах центра медицины катастроф на трассах.
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