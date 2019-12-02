В трех тавдинских колониях были выявлены нарушения пожарной безопасности

Проверке подверглись ИК № 19, 24 и 26 ГУФСИН России по Свердловской области. Часть объектов пенитенциарных учреждений не была оборудована системами автоматической пожарной сигнализации. Чердаки и технические этажи зданий не были обработаны огнезащитным составом, на территории производственных зон отсутствует кольцевой противопожарный водопровод высокого давления.