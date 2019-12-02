В трех тавдинских колониях были выявлены нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 19:33ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
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Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила нарушения в трех колониях, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Проверке подверглись ИК № 19, 24 и 26 ГУФСИН России по Свердловской области. Часть объектов пенитенциарных учреждений не была оборудована системами автоматической пожарной сигнализации. Чердаки и технические этажи зданий не были обработаны огнезащитным составом, на территории производственных зон отсутствует кольцевой противопожарный водопровод высокого давления.
Прокуратура направила в суд иск с требованием устранить выявленные нарушения. Суд обязал исправительные колонии устранить нарушения, а ФСИН России выделить деньги на эти цели.
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