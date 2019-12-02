Жители Суворовского района в Ростове получили два детских сада и школу

Всего восемь лет назад на этой территории было заваленное мусором поле без дорог и инфраструктуры. Застройщик капитально очистил местность и продумал все детали строительно-ландшафтных решений. Основное требование к жилому району было таким: не допустить ощущения загнанности в бетонную коробку. Этого удалось добиться благодаря большому расстоянию между многоэтажными домами. Решение даёт жителям района возможность ощутить разнообразные архитектурные формы и насладиться красотой местной природы. Об этом сообщают «Новые известия».

Председатель совета директоров АО "Ростовское” Николай Бритвин подчеркнул, что застройка Суворовского стала уникальным по масштабам проектом. Жилой район вошёл в историю градостроительства Донской столицы, добавил он.

Первый этап застройки района завершится в 2022 году. Полезная площадь достигает 150 гектаров или 800 тысяч квадратных метров жилья. В Суворовском уже открыта самая большая в Ростове-на-Дону школа - на 1340 человек. Кроме этого, здесь работает два детских сада. В первой половине следующего года построят ещё два. Проектирование оплатит группа компаний застройщика за свой счёт.

В Суворовском уже есть торговый центр, детские площадки, храм с воскресной школой для детей, муниципальная поликлиника и трасса для маунтинбайка. В следующем году в жилом районе начнут строить станцию скорой помощи.

По словам Бритвина, сейчас нужно активно развивать транспортный узел, а также привлекать бизнес. Новая трасса, соединяющая Суворовский и Платовский районы, выйдет за территорию Ростова-на-Дону.

Заместитель гендиректора ООО “ВКБ-Новостройки” Марина Караулова подчеркнула, что сейчас продажи компании по сравнению с прошлым годом выросли на 110%. В среднем в Суворовском продаётся 180 квартир в месяц. По Ростову-на-Дону данный показатель увеличился на 104%, то есть темпы роста “ВКБ-Новостроек” больше среднего по городу.