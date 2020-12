Четыре жителя Екатеринбурга попали в топ-100 креативных россиян, согласно рейтингу 100 Most Creative Russians.

В число лучших попали: Комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова;

Основатели Red Pepper Film Иван Соснин и Данил Голованов;

Создатель рекламного агентства «Восход» Андрей Губайдуллин. Прудникова стала наиболее влиятельным в России деятелем в сфере искусства в 2018 году, по версии журнала «Артгид». Соснин и Голованов снимают рекламные ролики в виде короткометражных фильмов. Их работы отмечались на премиях «Золотой орел» и «Кинотавр». Их организация проводит собственный кинофестиваль. Рекламное агенство Губайдуллина является одним из самых известных в стране. По версии АКАР оно восьмикратно признавалось лучшим креативным агентством.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter