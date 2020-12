ДОМ.РФ за 10 лет привлечет для жилищного строительства 100 млн кв.м жилья

Российское правительство отдало распоряжение ДОМ.РФ о создании дорожной карты, позволяющей в десятилетний период привлечь в оборот федеральные земли под строительство по меньшей мере ста миллионов квадратных метров жилья. Об этом заявил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Интерфакс пишет, что, по словам Филиппова, ДОМ.РФ рассчитывает сформировать дорожную карту при взаимодействии с правительством до 15 декабря. Он отметил, что для строительства подобного объема жилья необходимо задействовать не менее трех с половиной тысяч гектаров земли ежегодно. В этом году в оборот было вовлечено почти четыре тысячи гектаров земли, что потенциально составляет почти восемь миллионов кв. метров жилья. ДОМ.РФ исполняет обязанности агента РФ по привлечению в оборот и распоряжению незадействованными земельными участками и иной недвижимостью, находящимися в федеральной собственности. На данный момент агентские полномочия ДОМ.РФ установлены в отношении земельных участков и объектов недвижимости в преимущественном числе российских регионов.

