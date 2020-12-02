ДОМ.РФ за 10 лет привлечет для жилищного строительства 100 млн кв.м жилья

Интерфакс пишет, что, по словам Филиппова, ДОМ.РФ рассчитывает сформировать дорожную карту при взаимодействии с правительством до 15 декабря. Он отметил, что для строительства подобного объема жилья необходимо задействовать не менее трех с половиной тысяч гектаров земли ежегодно.