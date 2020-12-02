Горожанам предложат выбрать логотип к 300-летию Нижнего Тагила

Горожанам предложат выбрать логотип к 300-летию Нижнего Тагила

Сегодня, 16:49ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Жителям Нижнего Тагила предложат выбрать символ города к празднованию 300-летнего юбилея, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сегодня прошло совещание, посвященное празднование юбилея города. Его провел мэр Владислав Пинаев. Празднование 300-летия состоится в 2022 году. В рамках подготовки к мероприятию планируется разработать логотип, который станет эмблемой для мероприятий.

Свои разработки презентовали представители музея ИЗО, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Центра развития туризма и факультета худобразования НТГСПИ. После того, как варианты были рассмотрены, члены комиссии высказали свое мнение.

В результате обсуждений ни один из эскизов не поддержали большинство. Поэтому решено доработать все проекты, при этом в каждом предусмотреть возможность использования логотипа на сувенирах, наружной рекламе и медиа-носителях.

Утвержденные варианты будут представлены вниманию тагильчан. Каждый сможет проголосовать на официальном сайте и в социальных сетях за тот или иной символ.

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