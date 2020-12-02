Напавший с клюшкой на COVID-мобиль екатеринбуржец избежал уголовной статьи

Происшествие произошло в Екатеринбурге 24 октября. После проверки обстоятельств, в полиции решили не возбуждать против мужчины уголовное дело, так как ущерб оказался небольшим. У Hyundai Sonata было сломано боковое зеркало заднего вида, пишет Е1.