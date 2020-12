Напавший с клюшкой на COVID-мобиль екатеринбуржец избежал уголовной статьи

В Екатеринбурге мужчина, который напал на автомобиль, перевозивший COVID-биоматериалы, заплатит штраф за нападение на машину медиков.

Происшествие произошло в Екатеринбурге 24 октября. После проверки обстоятельств, в полиции решили не возбуждать против мужчины уголовное дело, так как ущерб оказался небольшим. У Hyundai Sonata было сломано боковое зеркало заднего вида, пишет Е1. В отношении дебошира было возбуждено административное дело за повреждение или уничтожение чужого имущества (ст. 7.17). Ему грозит штраф от 300 до 500 рублей в пользу государства. Материал дела должны передать в суд. Сам мужчина обещал расплатиться за нанесенный ущерб, но до сих пор не сделал этого. Поликлиника может подать соответствующий иск. Напомним, инцидент произошел 24 октября в Екатеринбурге. Мужчина на черном тонированном «Мерседесе» подрезал автомобиль, который перевозил мазки на коронавирус. Затем он взял клюшку и снес зеркало машине медиков. Чтобы мазки не пропали, пришлось вызывать дополнительный транспорт. В Екатеринбурге на автомобиль с COVID-биоматериалом напал мужчина с клюшкой

