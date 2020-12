Отец главы Минздрава РФ госпитализирован в больницу с COVID-19

В ГКБ № 40 Екатеринбурга госпитализировали с коронавирусом отца главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Альберт Николаевич Мурашко совсем недавно попал в ГКБ № 40 с коронавирусом,сообщил инсайдер URA.RU. О его состоянии информации нет. Семья Мурашко проживает в Екатеринбурге, у министра много друзей, которые работают в системе здравоохранения региона. В пресс-службе свердловского Минздрава затруднились прокомментировать информацию, пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков находится в отпуске. В ГКБ № 40 информацию о пациенте не стали разглашать. Напомним, в июле 2020 года от коронавируса скончался министр агропромышленного комплекса Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. В честь него губернатор свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию с грантом в 100 тысяч рублей.

Related news: Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter