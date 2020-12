Отсутствующие министры и повторный COVID-19. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 декабря.

Власти Свердловской области рассмотрят вопрос о переводе всех школьников на очное обучение. В пятницу, 4 декабря, в зависимости от эпидемиологической обстановки, может быть подписано постановление о прекращении дистанционного обучения. По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, число детей, болеющих COVID-19, незначительно. Кроме того, он сказал, что в школах и детских садах утренники и елки будут проведены с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Свердловские власти рассмотрят вопрос о прекращении дистанта для школьников Врач из Екатеринбурга рассказал о том, что случаи повторного заражения коронавирусом проходят тяжелее первых. По его данным, в столице Урала уже были зафиксированы подобные случаи, а сложнее всего приходится медикам, которые все время контактируют с больными COVID-19. Он считает, что если первое заражение проходит без поражения легких, то во второй раз оно обязательно будет. Однако замгубернатора Свердловской области Павел Креков опроверг данную информацию. Он заявил о том, что ему неизвестны повторные случаи заболевания. Креков пояснил, что симптомы могут проявляться позже, так как вирус живет в организме до 40 дней. «Второй раз болеть тяжелее»: уральский врач рассказал о повторных заражениях COVID-19 С завтрашнего дня в Свердловской области начнет работу единая круглосуточная телефонная линия для консультации по COVID-19. Единый номер — 122. Позвонив по этому номеру, можно будет не только получить консультацию по заболеванию коронавирусом, а также вызвать врача на дом и получить ответы на другие вопросы, связанные с COVID-19. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что сейчас идет очень большая нагрузка на систему здравоохранения, поэтому он попросил граждан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19 Сегодня в Нижнем Тагиле состоялся круглый стол по поводу передачи сотрудников скорой помощи Свердловской области на аутсорсинг. Однако приглашенные на мероприятие министры не приехали на встречу с медиками. На круглый стол были приглашены министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, министр экономики региона Денис Мамонтов и министр здравоохранения Андрей Карлов. Ни один из них на встрече не присутствовал, объяснив это занятостью. При этом Карлов не дал официального ответа на приглашение. Ранее, в ответ на видеообращение сотрудников скорой помощи, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что специалисты готовы обсудить с ними любые вопросы, касающиеся перевода на аутсорсинг. Министры не приехали на встречу с медиками скорой помощи в Нижнем Тагиле

