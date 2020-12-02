«Пока не разглашаем»: работники тагильской «скорой» наметили план против аутсорсинга

По ее словам, в договоре на 2021, 2022 и 2023 годы стоимость одного машино-часа в Нижнем Тагиле составляет 792 рублей, 847 рублей и 906 рублей соответственно. Такая начальная цена, установленная заказчиками, на 30% превышает стоимость по аналогичным процедурам в Самарской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в соседнем Екатеринбурге. В столице области один машино-час приравнивается к 380 рублям, но без комплекта медоборудования.