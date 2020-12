«Пока не разглашаем»: работники тагильской «скорой» наметили план против аутсорсинга

Работники «скорой» в Нижнем Тагиле не стали делиться планами по борьбе с переходом на аутсорсинг, которые разработали в ходе встречи за круглым столом сегодня, 2 декабря.

По словам водителя автомобиля скорой помощи в ГБУЗ «Городской ССМП Нижнего Тагила» Михаила Смольникова, план против передачи станций на аутсорсинг пока держится в тайне. План мы пока не разглашаем. Будем писать запросы и требования в различные ведомства,сообщил Михаил TagilCity.ru. Работники скорой помощи Нижнего Тагила встретились с членами профсоюза «Действие» Photo: TagilCity.ru Кроме того, во время круглого стола эксперт по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяна Валуева назвала стоимость перехода на аутсорсинг в Нижнем Тагиле антирекордом в России. По ее словам, в договоре на 2021, 2022 и 2023 годы стоимость одного машино-часа в Нижнем Тагиле составляет 792 рублей, 847 рублей и 906 рублей соответственно. Такая начальная цена, установленная заказчиками, на 30% превышает стоимость по аналогичным процедурам в Самарской, Кемеровской и Волгоградской областях, а также в соседнем Екатеринбурге. В столице области один машино-час приравнивается к 380 рублям, но без комплекта медоборудования. В декабре 2019 года МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В. Ф. Капиноса» провело электронный аукцион на покупку аналогичной услуги. Если сравнивать эту закупку с тремя проводимыми открытыми конкурсами, то можно сделать вывод, что один комплект медицинского оборудования для АСМП класса В обойдется учреждениям здравоохранения не в 977 тысяч руб., а в 10,6 миллиона рублей. Откуда такие цены — не понятно. Это абсолютный антирекорд России,рассказала Татьяна Валуева. Также эксперт отметила, что несостоявшийся конкурс не отменяет процедуры аутсорсинга, и что, скорее всего, контракт будет подписан с единственным заявившимся участником — ООО «РТ-Социальная сфера». По протоколу видно, что участник соответствует требованиям заказчика. Кроме того, стоит отметить, что в России существует лишь две компании, занимающиеся аутсорсингом «скорых». Это «РТ-Социальная сфера» и «Феникс». Поэтому выбирать тут не из чего. Контракт заключат с единственным участником,отметила Татьяна Валуева. Конкурс по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг признан несостоявшимся Напомним, о передаче скорой помощи в нижнем Тагиле на аутсорсинг было объявлено в середине октября. С 3 ноября на сайте госзакупок началась процедура поиска поставщика услуг. По условиям контракта, компания-победитель обязана предоставить 33 автомобиля, три из которых — резервные, а также более 766 тысяч машиночасов. Контракт, начальная стоимость которого составляет 641,5 миллиона рублей, будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года. Водители и медики скорой помощи Нижнего Тагила отнеслись к данной инициативе отрицательно. 27 ноября сотрудники «скорой» записали видео, в котором высказались против передачи скорой помощи в частные руки. На что замгубернатора Свердловской области Павел Креков ответил, что власти готовы обсудить все волнующие работников СМП вопросы. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

