Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился COVID-19

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в своем Twitter.

И меня зацепило. Прохожу лечение на самоизоляции. Чувствую себя терпимо, написал Кудрин. Напомним, председатель городской думы Екатеринбурге Игорь Володин заболел коронавирусом. Соответствующее сообщение он выложил в своем Instagram. Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заразился COVID-19

