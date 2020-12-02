Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился COVID-19

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заразился COVID-19

Сегодня, 14:14ОбществоPhoto: Алексей Кудрин Twitter
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в своем Twitter.

И меня зацепило. Прохожу лечение на самоизоляции. Чувствую себя терпимо, написал Кудрин.

Напомним, председатель городской думы Екатеринбурге Игорь Володин заболел коронавирусом. Соответствующее сообщение он выложил в своем Instagram.

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