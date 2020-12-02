Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

Сегодня, 12:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Заседание по делу о взяточничестве в отношении экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова перенесли на неопределённый срок.

Оно должно было пройти сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, но не состоялось из-за болезни фигуранта, пишут «Европейско-азиатские новости».

По данным прокуратуры, в июле 2019 года Кызласов потребовал 10 миллионов у подрядчика, который выиграл конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». Фактически фирма работы не производила, а привлекла другого подрядчика. В дальнейшем сумма взятки была увеличена еще на три миллиона.

Напомним, 25 ноября прошел в суд, на котором Кызласов и его подельник Шилиманов признали себя частично виновными.

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