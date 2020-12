Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

Заседание по делу о взяточничестве в отношении экс-гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова перенесли на неопределённый срок.

Оно должно было пройти сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, но не состоялось из-за болезни фигуранта, пишут «Европейско-азиатские новости». По данным прокуратуры, в июле 2019 года Кызласов потребовал 10 миллионов у подрядчика, который выиграл конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». Фактически фирма работы не производила, а привлекла другого подрядчика. В дальнейшем сумма взятки была увеличена еще на три миллиона. Напомним, 25 ноября прошел в суд, на котором Кызласов и его подельник Шилиманов признали себя частично виновными. Экс-гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter