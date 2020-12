Власти Свердловской области планируют в пятницу 4 декабря рассмотреть вопрос о прекращении дистанционного обучения для уральских школьников. Данное решение будет приниматься в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.

Об этом рассказал замгубернатора Павел Креков в ходе онлайн-брифинга. По его словам число болеющих коронавирусом детей незначительно. Напомним, дистанционное обучение продолжает действовать для учеников 6, 7, 8 и 10 классов. Остальные школьники в очном формате. Кроме того, вице-губернатор рассказал о предстоящих новогодних праздниках. По его словам, утренники и елки пройдут, но с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

