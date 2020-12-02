Уральского главврача посмертно представят к федеральной награде

В текущих условиях, рассказал Креков, на медработников ложится большая нагрузка. Дмитрий Новоселов внес большой вклад в развитие больницы: благодаря его инициативе в Красноуфимске появился ангиограф. Также врач добился снижения смертности, вызванной сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Но он не смог, спасая других, спасти самого себя,подчеркнул Павел Креков.
Напомним, 30 ноября в больнице № 40 от инфекции скончался главный врач больницы Красноуфимска Дмитрий Новоселов. На момент смерти ему было 53 года. Медучреждение врач возглавлял последние пять лет. По информации от знакомых, коронавирус, которым заразился специалист, протекал в тяжелой форме.