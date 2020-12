В Нижнем Тагиле на Театральной площади началось строительство ледового городка.

Для этого перекрыли движение транспорта на участке проспекта строителей. Подрядчики уже завозят лед, пишет «Тагильский рабочий». В этом году проект ледового городка изменили с учетом эпидемиологических мер. В частности, не будут строить городок у КДК «Современник». Также не будет самой большой горки у нижнетагильской филармонии. Напомним, акцент при строительстве будет сделан на сетовом оформлении и фотозоне, а проводить праздничные мероприятия при открытии городка не будут. В Нижнем Тагиле ледовый городок будет построен без большой горки и аттракционов

Related news: В Нижнем Тагиле ледовый городок будет построен без большой горки и аттракционов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter