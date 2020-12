В Нижнем Тагиле волонтеры получили благодарственные письма

2 декабря волонтеры Нижнего Тагила получили благодарственные письма за неравнодушное отношение к проблемам местных жителей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.

Торжественная церемония состоялась для наиболее активных участников акции «Тагил – территория добра». Вы даете возможность этим ребятам полноценно жить, участвовать в общественных мероприятиях, вы помогаете им решать очень много вопросов и пропускаете их боль через свои сердца!отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Поскольку в Нижнем Тагиле по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, горожане, пользовавшиеся помощью волонтеров, записали для них видеообращение, в котором высказали свою благодарность: Вы - наши ноги, руки и глаза, вы – наши крылья и самые лучшие друзья. Вместе с вами мы будем воплощать самые невероятные идеи! Напомним, в сентябре Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом. Владислав Пинаев наградил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

