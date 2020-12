В российском ВУЗе ответили на обвинение в отчислении иностранных студентов

Руководство Российского государственного института сценических искусств ответило на жалобу иностранных студентов на отчисление.

По их словам, во время пандемии COVID-19, российские и иностранные студенты находятся в одинаковых условиях, поэтому речи об отчислении не идет, сообщает URA.RU. Ранее около двух тысяч студентов-иностранцев из разных вузов РФ пожаловались на угрозу отчисления, так как они не могут вернуться на учебу из-за закрытых границ. Официально их отчисляют из-за неуспеваемости, потому что ни не могут получить нужные знания для сдачи экзаменов и зачетов. Однако в РГИСИ пояснили, что все учащиеся находятся в равных условиях и речи об отчислении не идет. Все студенты переведены на дистант. Онлайн формат нельзя назвать удобным для преподавания практических дисциплин. Вместе с тем, продолжая вести образовательный процесс в нормальном режиме, мы работаем над усовершенствованием и разработкой новых методик, подходящих для дистанционного формата,сообщили в университете сценических искусств. Кроме того, все студенты контактируют с педагогами и мастерами курсов, некоторые из них переведены на индивидуальное обучение. Учащиеся могут взять академический отпуск, чтобы вернуться после пандемии к очной форме обучения. Напомним, в конце октября эксперты рассказали, что студенты, которые обучаются на платной основе, смогут вернуть деньги за дистанционное обучение. Названо условие для возврата денег за обучение на удаленке для студентов

