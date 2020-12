В Союзе экспортеров зерна назвали новые пошлины «избыточными»

В Союзе экспортеров зерна считают лишним установление экспортной пошлины на зерно. Члены организации обратились к правительству России с письмом, в котором просят не вводить новые пошлины.

“Интерфакс” пишет, что, со слов специалистов, установление пошлины значительно коснется финансового положения экспортеров зерна и сельхозпроизводителей, ряд из которых страдает от продолжающейся засухи на юге России. Пошлину предложили отраслевые объединения, представляющие интересы животноводов и перерабатывающей отрасли. Им не понравился стремительный рост цен на зерно в этом году. По информации Союза, на внешних рынках отмечался повышенный спрос на российское зерно. Экспортная же пошлина снизит привлекательность отечественного зерна для зарубежных партнеров. Участники Союза акцентировали внимание на достаточности в России зерна для обоих рынков: внешнего и внутреннего. Валовой сбор превышает сто двадцать миллионов тонн, а на экспорт уходит немногим больше пятидесяти миллионов тонн. По словам главы аналитического центра АО “Русагротранс” Игоря Павенского, мера является излишней: экспортный потенциал по пшенице в этом сельскохозяйственном году в существенной мере поднялся по причине хорошей урожайности. В настоящее время реализуются тендеры с поставкой пшеницы и ячменя в январе-феврале предстоящего года. Преимущественное число контрактов на первые два зимних месяца уже подписаны, заявки на транспортировку железнодорожным способом рассортированы в соответствии с мощностями. В будущем по причине растущей конкуренции поток экспорта будет уравновешен.

