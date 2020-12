В Свердловской области с середины декабря разрешили вырубать елки в лесу

Срубить елку в лесу в Свердловской области можно будет с 16 по 31 декабря. Об этом сообщили в Министерстве природы региона.

По словам министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова, заявление в лесничестве принимают заранее, но сроки вырубки установлены областным законодательством. Обычно елки рубят на местах противопожарных разрывов, участках под линиями электропередачи. Ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит, поскольку хвойный молодняк в этих местах все равно необходимо убирать,сообщил Кузнецов. Для того, чтобы срубить ель, нужно с паспортом прийти в лесничество и подать заявление. После оплаты квитанции оформят договор купли-продажи и проинформируют о дне рубки. В этом году цена на ели варьируется от 57 до 285 рублей в зависимости от высоты дерева. За самовольную вырубку грозит штраф от четырех до 40 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter