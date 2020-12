В Свердловской области закроют еще две больницы для больных COVID-19

На этой неделе в Свердловской области планируют закрыть еще две больницы, в которых оказывали помощь пациентам с COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге после заседания оперштаба.

На этой неделе мы рассчитываем еще две больницы подготовит к освобождению,сообщил Креков. По его словам, одна из них вернется к плановой помощи, другая — к профильной деятельности. Креков отметил, что это может быть наркологическая помощь, так как сейчас эти услуги востребованы. Замгубернатора объяснил, что перепрофилирование больниц стало возможно из-за того, что Свердловская область вышла на плато по числу заболевших COVID-19. Сейчас количество выписанных превышает число заболевших инфекцией. Напомним, 25 ноября Креков сообщил о том, что «Озеро Чусовское», где находится больница реабилитационного лечения, и ещё одна из больниц в Екатеринбурге вернутся к оказанию плановой медицинской помощи. Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Related news: Две больницы Свердловской области вернутся к оказанию плановой помощи

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter