В Свердловской области закроют еще две больницы для больных COVID-19

В Свердловской области закроют еще две больницы для больных COVID-19

Сегодня, 16:21ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На этой неделе в Свердловской области планируют закрыть еще две больницы, в которых оказывали помощь пациентам с COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге после заседания оперштаба.

На этой неделе мы рассчитываем еще две больницы подготовит к освобождению,сообщил Креков.

По его словам, одна из них вернется к плановой помощи, другая — к профильной деятельности. Креков отметил, что это может быть наркологическая помощь, так как сейчас эти услуги востребованы.

Замгубернатора объяснил, что перепрофилирование больниц стало возможно из-за того, что Свердловская область вышла на плато по числу заболевших COVID-19. Сейчас количество выписанных превышает число заболевших инфекцией.

Напомним, 25 ноября Креков сообщил о том, что «Озеро Чусовское», где находится больница реабилитационного лечения, и ещё одна из больниц в Екатеринбурге вернутся к оказанию плановой медицинской помощи.

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