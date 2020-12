В Свердловской области заработает единая круглосуточная телефонная линия по COVID-19

С 3 декабря для всех жителей Свердловской области начнет работать единая круглосуточная телефонная линия для консультации по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Позвонив по бесплатному номеру 122, можно будет получить консультацию, вызвать на дом врача и получить ответы на другие вопросы, связанные с коронавирусом. Екатеринбуржцам будут отвечать специалисты единой городской регистратуры, жителей других городов Свердловской области будут консультировать специалисты колл-центра из минздрава региона. Нагрузка на систему здравоохранения сейчас очень большая. Прошу отнестись с пониманием к тому, что иногда помощи медиков приходится ждать. Мы делаем все возможное, чтобы люди, которым необходимо лечение, получили его как можно скорее,написал Куйвашев. Напомним, в конце ноября комиссия из Минздрава РФ признала работу колл-центров Свердловской области неэффективной. Проверяющие не могли дозвониться до опрератора три с половиной часа. Комиссия Минздрава 3,5 часа не могла дозвониться до кол-центров Свердловской области

