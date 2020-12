Власти Нижнего Тагила усилят меры по обеспечению безопасности на дорогах

В Нижнем Тагиле местные власти рассмотрели вопросы по предупреждению ДТП с участием пешеходов и профилактики травматизма детей, сообщили в пресс-службе администрации города.

С начала 2020 года на территории города было зафиксировано 167 ДТП с участием пешеходов, в которых травмировались 227 человек, а 14 горожан погибли, рассказал на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения временно исполняющим обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по городу Нижний Тагил и Горноуральскому городскому округу Сергей Бернгардт. В ходе анализа было установлено, что значимым фактором, оказывающим влияние на безопасность пешеходов, является функционирование наружного освещения. Также многие водители нарушают скоростной режим, а пешеходы, в свою очередь, пересекают дороги в неположенных местах. Над решением поставленных вопросов будут проводиться необходимые работы. Осенний период традиционно связан с повышением травматизма и тяжести последствий ДТП. Ситуация контролируемая,отметил Сергей Бернгардт. С начала текущего года на территории Нижнего Тагила было зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. В общей сложности в них пострадало 26 детей. В связи с тем, что в 2019 году наблюдался рост ДТП с участием несовершеннолетних, был разработан и реализован план дополнительных профилактических мероприятий,подчеркнула заместитель начальника управления образования Елена Беляева. Напомним, 27 ноября в Нижнем Тагиле третьеклассница перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля. Маленького пешехода, получившего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, госпитализировали в детскую городскую больницу. В Нижнем Тагиле третьеклассница перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля

