Власти уральского города признали дефицит лекарств от COVID-19 и ОРВИ

Власти уральского города признали дефицит лекарств от COVID-19 и ОРВИ

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Муниципальные аптеки Артемовска признали, что у них не хватает лекарств для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса.

Во время заседания местного оперштаба исполняющая обязанности директора Центральной районной аптеки № 198 Светлана Кожевина рассказала, что проблема с отсутствием лекарств у поставщиков связана с введением маркировки. Также из-за этого повышаются цены.

Работа с менеджерами компаний ведется. Конкретной информации о поступлении препаратов никто дать не может,цитирует Кожевину газета «Егоршинские Вести».

По ее словам, в аптеке отсутствует азитромицин, цефатоксин и другие антибиотики. При этом поставщики предлагают «взять в нагрузку невостребованные на данный момент антисептики, маски, бахилы в большом количестве» за 50% от суммы, сообщает издание «Все будет».

Особенно сложная ситуация в селах, где по одной аптеке. Заболевшим приходится ездить за лекарствами в город.

Напомним, 20 ноября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что в регион поступили лекарства для 13 тысяч больных коронавирусом.

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