Власти уральского города признали дефицит лекарств от COVID-19 и ОРВИ

По ее словам, в аптеке отсутствует азитромицин, цефатоксин и другие антибиотики. При этом поставщики предлагают «взять в нагрузку невостребованные на данный момент антисептики, маски, бахилы в большом количестве» за 50% от суммы, сообщает издание «Все будет».