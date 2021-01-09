1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов

1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов
1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов
Сегодня, 18:41ОбществоФото: 1MI
Ежемесячное вознаграждение в сумме 1,9 тысячи рублей будут получать с 2022 года старосты сельских населенных пунктов Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Администрация Нижнего Тагила заключит со старостами гражданско-правовые договоры, выплаты вознаграждения будут производиться ежемесячно 7 числа каждого месяца из бюджета города.

За 2022 год 13 старостам сельских населенных пунктов будет выплачено 297,4 тысячи рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле проходит конкурс «Староста года», он будет проводиться ежегодно. Жюри будет оценивать активность участников в проведении субботников, вывозе мусора, благоустройстве и по другим критериям. Заявки от старост принимаются с 25 ноября по 5 декабря. Итоги будут подведены не позднее 31 декабря 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
сельские населенные пунктыВладислав Пинаевадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы