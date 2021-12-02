Кириенко: Участниками «Цифрового прорыва» стали больше четверти миллиона человек

«В России немало специалистов высокого уровня по ИТ-направлению, и “Цифровой прорыв” – это в том числе формирование сообщества специалистов. В связи с тем что отрасль IT постоянно развивается, изменяется быстрее других в мировой экономике, весьма важно, чтобы само сообщество специалистов в данной отрасли было полноправным участником обсуждений любых нормативных правовых актов, законов и программ, которые принимаются государством. В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместной работы. Считаю, что только так мы можем быть уверенными, что принятые решения будут реально полезными для всех субъектов рынка. Это наиважнейшее условие создания конкурентоспособности России», – подытожил он.