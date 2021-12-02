Кириенко: Участниками «Цифрового прорыва» стали больше четверти миллиона человек

Кириенко: Участниками «Цифрового прорыва» стали больше четверти миллиона человек
Кириенко: Участниками «Цифрового прорыва» стали больше четверти миллиона человек
Сегодня, 00:23ОбществоФото: фрагмент видео
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Минцифры РФ Максут Шадаев встретились с участниками всероссийского конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв» - проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Заключительная часть мероприятия проводится в Иннополисе со 2 по 4 декабря«На протяжении трех сезонов "Цифрового прорыва" уже свыше четверти миллиона человек поучаствовали в этом конкурсе. Ежегодно количество конкурсантов становится все больше, в этом году их число перевалило за отметку в 100 тысяч человек”, - передает слова Сергея Кириенко Lenta.ru.

Кириенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин специально просил и структуры власти, и руководство крупных предприятий по максимуму участвовать в данном проекте, это окажет им помощь в отборе специалистов высокого уровня. Кроме этого, он подчеркнул, что самой главной мотивацией является не приз в виде денег, а вызов, реальный шанс участия в решении непростых задач - тех, которые будут воплощены в реальной жизни.

«В России немало специалистов высокого уровня по ИТ-направлению, и “Цифровой прорыв” – это в том числе формирование сообщества специалистов. В связи с тем что отрасль IT постоянно развивается, изменяется быстрее других в мировой экономике, весьма важно, чтобы само сообщество специалистов в данной отрасли было полноправным участником обсуждений любых нормативных правовых актов, законов и программ, которые принимаются государством. В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместной работы. Считаю, что только так мы можем быть уверенными, что принятые решения будут реально полезными для всех субъектов рынка. Это наиважнейшее условие создания конкурентоспособности России», – подытожил он.

Максут Шадаев при этом отметил значительную роль Татарстана в развитии цифровой экономики России.

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