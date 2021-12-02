Количество электронных больничных в России перевалило за 100 млн

Количество электронных больничных в России перевалило за 100 млн
Количество электронных больничных в России перевалило за 100 млн
Сегодня, 18:16ОбществоФото: pxhere.com
30 ноября 2021 года в России выдали 100-миллионный электронный больничный лист. Его сформировали в ГБУЗ «Городская поликлиника № 69 ДЗМ» города Москвы.

На сегодняшний день в общей сложности выдали 100 093 тыс. ЭЛН. Наибольшее количество отмечается в столице России (9 459,5 тыс. шт.), МО (5 587,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербурге (4 087,2 тыс. шт.). Об этом пишет newsnn.ru.

Максимальная доля по выданным электронным листкам нетрудоспособности приходится на Республику Северная Осетия (Алания) — 99,69%. Также в лидерах отмечаются Республика Хакасия — 99,01%, Республика Бурятия — 98,95%.

По состоянию на 30.11.2021, электронные больничные листы выдают свыше 11 тыс. медицинских учреждений, или 96,01% от общего числа медицинских организаций по РФ.

Максимальное количество ЭЛН в РФ выдали в следующих организациях: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» г. Москва (8 097,3 тыс. шт.), ГБУЗ «Городская поликлиника» г. Пензы (309,7 тыс. шт.) и ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» в Белгородской области (260,4 тыс. шт.).

Отмечается, что уже 98,43% граждан страны получили возможность получать на основании ЭЛН пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам. Им будет необходимо лишь сообщить работодателю номер цифрового больничного.

Ранее Минцифры РФ и ФСС реализовали сервис оповещения, который дает гражданам возможность получать в онлайн-режиме сведения о действиях медицинских работников с ЭЛН. Воспользоваться услугой можно на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Со следующего года этот сервис будет также оповещать жителей страны о выплаченных им пособиях ФСС.

Напомним, что с начала следующего года выдавать листки о нетрудоспособности будут только в электронном виде. Соответственно, с этой даты основанием для назначения и расчета пособия по временной нетрудоспособности будет являться ЭЛН.

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