На 2 года за мошенничество осужден тагильский хореограф Виталий Винокуров

На 2 года за мошенничество осужден тагильский хореограф Виталий Винокуров

На 2 года за мошенничество осужден тагильский хореограф Виталий Винокуров

Сегодня, 14:31
Общество
Фото: личная страница Виталия Винокурова в Instagram
Два года колонии общего режима получил хореограф из Нижнего Тагила Виталий Винокуров. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Виталий Винокуров работал преподавателем в школе танцев в Нижнем Тагиле. В 2017 году он прошел курсы «Бизнес Молодости» и стал искать инвесторов для финансовых проектов, чаще всего среди своих друзей. Через два года, кредиторы начали публично обвинять молодого человека в том, что он не отдает деньги. Некоторые из них написали заявление в полицию.

Приговор Виталию Винокурову был вынесен лишь в конце ноября 2021 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

В ходе следствия были установлены восемь потерпевших, которым причинен общий ущерб в размере более 4,5 миллиона рублей. Часть ущерба обвиняемый возместил во время следствия. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», в котором занимались расследованием уголовного дела.

Напомним, Виталию Винокурову за мошеннические действия в особо крупном размере грозил срок до 10 лет лишения свободы. После того как на него были написаны заявления в полицию, он уехал в Астрахань. Оттуда его в 2021 году привезли следователи для допроса и суда.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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