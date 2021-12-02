На 2 года за мошенничество осужден тагильский хореограф Виталий Винокуров

Два года колонии общего режима получил хореограф из Нижнего Тагила Виталий Винокуров. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Виталий Винокуров работал преподавателем в школе танцев в Нижнем Тагиле. В 2017 году он прошел курсы «Бизнес Молодости» и стал искать инвесторов для финансовых проектов, чаще всего среди своих друзей. Через два года, кредиторы начали публично обвинять молодого человека в том, что он не отдает деньги. Некоторые из них написали заявление в полицию. Приговор Виталию Винокурову был вынесен лишь в конце ноября 2021 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила. В ходе следствия были установлены восемь потерпевших, которым причинен общий ущерб в размере более 4,5 миллиона рублей. Часть ущерба обвиняемый возместил во время следствия. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское», в котором занимались расследованием уголовного дела. Напомним, Виталию Винокурову за мошеннические действия в особо крупном размере грозил срок до 10 лет лишения свободы. После того как на него были написаны заявления в полицию, он уехал в Астрахань. Оттуда его в 2021 году привезли следователи для допроса и суда. Тагильскому хореографу Виталию Винокурову грозит до 10 лет тюрьмы за миллионные долги

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