Не выйти на работу пообещали ГУ МВД свердловские адвокаты из-за миллионного долга

Работа адвокатов, по словам председателя региональной коллегии и президента областной адвокатской палаты Игорь Михайлович, не оплачивается с августа 2021 года. Он отмечает, что принудительный труд в стране запрещается, а потому при отсутствии оплаты услуг адвокаты откажутся от сотрудничества с МВД, пишет «Коммерсант».
В коллегии ситуацию с задолженностью подтвердили. Там добавили, что такая проблема наблюдается не первый год. Юристы утверждают, что одно постановление от следователя можно ждать до полугода, при этом участие адвоката в следственном действии стоит от 1,7 тысячи до 2,5 тысячи рублей.
Проблема возникала летом 2019 года. Тогда к государственному бюджету Советом федерации были утверждены поправки, в которых говорилось, что выплаты для адвокатов будут назначаться из бюджетов ведомств МВД, СКР, судебного департамента и так далее.