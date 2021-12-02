Не выйти на работу пообещали ГУ МВД свердловские адвокаты из-за миллионного долга

Не выйти на работу пообещали ГУ МВД свердловские адвокаты из-за миллионного долга
Не выйти на работу пообещали ГУ МВД свердловские адвокаты из-за миллионного долга
Сегодня, 08:28ОбществоФото: 1MI
Ультиматум ГУ МВД Свердловской области поставили региональные адвокаты. Причиной стала неуплата долга в размере 10 миллионов рублей. Юристы грозятся не выйти на работу, если до 6 декабря задолженность не будет оплачена.

Работа адвокатов, по словам председателя региональной коллегии и президента областной адвокатской палаты Игорь Михайлович, не оплачивается с августа 2021 года. Он отмечает, что принудительный труд в стране запрещается, а потому при отсутствии оплаты услуг адвокаты откажутся от сотрудничества с МВД, пишет «Коммерсант».

В коллегии ситуацию с задолженностью подтвердили. Там добавили, что такая проблема наблюдается не первый год. Юристы утверждают, что одно постановление от следователя можно ждать до полугода, при этом участие адвоката в следственном действии стоит от 1,7 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Проблема возникала летом 2019 года. Тогда к государственному бюджету Советом федерации были утверждены поправки, в которых говорилось, что выплаты для адвокатов будут назначаться из бюджетов ведомств МВД, СКР, судебного департамента и так далее.

Свердловская областьМВДадвокат
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