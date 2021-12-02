Обучала жену консула Германии: тагильчанка-мастерица рассказала о росписи подносов

Когда мы всех рассадили, переводчик сказал, что он тоже хочет рисовать, и присоединился к ребятам. Он так увлекся работой, что напрочь забыл о том, что должен переводить. Нам пришлось жестами объяснять ученикам, что надо делать. К концу занятия никто уже и не помнил о том, что мы говорим на разных языках. Мастер-класс прошел успешно, каждый увез с собой лично нарисованный поднос, отметила собеседница.