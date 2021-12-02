Обучала жену консула Германии: тагильчанка-мастерица рассказала о росписи подносов

После школы Ольга Матукова поступила в 49 училище Нижнего Тагила и закончила его по специальности «Художник по росписи подносов». Тагильчанка много лет проработала на заводе «Эмальпосуда» и «Метальная лавка», а также в «Тагильском подносе».
В детстве я очень любила рисовать, часто участвовала в конкурсах рисунков на асфальте. Еще я занималась художественной гимнастикой в детско-юношеской спортивной школе, рассказала художница в беседе с журналистом редакции TagilCity.ru.
Основные мотивы росписи в творчестве Ольги — это цветочные композиции, букеты, пышные цветы и бабочки. Иногда она пишет ягоды и фрукты.
Ольга Матукова участвовала во многих конкурсах, например «Расписная суббота» в Перми и «Урал мастеровой» в Челябинске.
Больше всего мне запомнился конкурс на фестивале «Расписная суббота», который прошел в деревне Хохловка в сентябре 2021 года. Заданием этого конкурса было расписать наличник. Для меня это был очень необычный предмет, так как я привыкла писать подносы и шкатулочки. Очень хороший творческий опыт, отметила собеседница.
Работы Ольги Матуковой выставлены в коллекциях музеев разных стран, но мастерица точно не может сказать, в каких именно. Когда она работала в цехе, то была в творческой группе и писала авторские работы.
Приезжали разные музеи и закупали подносы хороших художников, которые отправлялись по всему миру в коллекции и на выставки. Я даже не знаю, кто их получал, куда руководство отправляло подносы. Мое лицо — это был цех, это был единый организм, пояснила художница.
Три года назад Ольга ушла из цеха и оформилась как самозанятая. В основном сейчас она пишет на деревянных изделиях, расписывает сувенирную продукцию. Подносы она тоже пишет, но не в таких количествах, как раньше, так как их надо отдавать в мастерские для покрытия.
Один поднос средней формы и среднего размера Ольга Матукова может написать примерно за час — это будет рядовая работа. А для творческой работы нужно намного больше времени. В свободное время тагильчанка занимается вязанием крючком, она мастерит круглые коврики.
Ольга рассказала, что для росписи подноса нужно хорошее рабочее место, палитра, краски, кисточки и подсолнечное масло. Но самое главное — это хорошее освещение. Расписывать поднос можно в домашних условиях, но обрабатывать его и лакировать дома нельзя, для этого нужна мастерская.
За время своей работы в подносном промысле я расписала большое количество подносов. Если их составить в ряд, то получится расстояние от Нижнего Тагила до Москвы, пояснила тагильчанка.
По ее словам, в городе очень много желающих среди детей и взрослых обучиться тагильской росписи, поэтому Ольга проводит обучение по приглашениям каких-нибудь организаций.
Пять лет назад Ольга ездила в Екатеринбург, чтобы организовать мастер-класс, на котором присутствовала жена консула Германии. Все беспокоились, что нужно обучить высокопоставленную персону.
На самом деле, для меня не важен статус тех, кто приходит на обучение. Хоть простой человек, хоть он положение какое-то занимает, когда начинаешь с ним заниматься, то все границы стираются. Эта ученица оказалась хорошей, душевной женщиной, рассказала Ольга.
У художницы есть напарница, с которой они проводили занятия со многими группами иностранцев: с французами, немцами, американцами. Обычно на обучении присутствует переводчик.
Ольга рассказала занятную историю, которая произошла на мастер-классе с учащимися старших классов, которые приехали по обмену в Екатеринбург из Франции. Школьники участвовали в обучении по росписи подносов, которое было организовано в Нижнем Тагиле.
Когда мы всех рассадили, переводчик сказал, что он тоже хочет рисовать, и присоединился к ребятам. Он так увлекся работой, что напрочь забыл о том, что должен переводить. Нам пришлось жестами объяснять ученикам, что надо делать. К концу занятия никто уже и не помнил о том, что мы говорим на разных языках. Мастер-класс прошел успешно, каждый увез с собой лично нарисованный поднос, отметила собеседница.
Напомним, в сентябре 2020 года поднос, который представили тагильчане на конкурсе «Самоварфест» в Ярославле, был признан рекордсменом. Изделие размером 1,6 на 2,2 метра было выполнено в традиционной «тагильской» манере.