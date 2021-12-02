Около сотни непривитых от коронавируса сотрудников не пропустили на завод в Перми

Около сотни непривитых от коронавируса сотрудников не пропустили на завод в Перми
Около сотни непривитых от коронавируса сотрудников не пропустили на завод в Перми
Сегодня, 15:59ОбществоФото: 1MI
Около сотник работников ООО «Завод Машиностроитель» в Перми не смогли попасть на свои места утром 2 декабря. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса.

Руководство мотивировало свой поступок тем, что выполняется предписание главного врача Пермского края Виталия Костарева об обязательной вакцинации 80% работников предприятий, пишет 59.RU.

Представитель завода подтвердил, что таких сотрудников на работу не пускают. На данный момент 4,5 тысячи человек работает на предприятии. Из них 95% уже поставили прививки. При этом сотрудники с медотводом до вакцинации допускаются.

Председатель профсоюза предприятия Борис Петров пояснил, что ему неизвестно, по какой причине на место была вызвана полиция, так все было сделано в соответствии с постановление главы Роспотребнадзора края. Некоторым сотрудникам было неизвестно о вакцинации. Он добавил, что заводом исполняются требования нормативных документов. Поэтому невакцинированные сотрудники будут отстранены без сохранения зарплаты.

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