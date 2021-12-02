ПСБ в 2022 году продолжит расширение инфраструктуры отделений

В Москве состоялась выездная бизнес-конференция ПСБ с участием управляющих и региональных директоров, на которой подвели предварительные итоги 2021 года и обсудили планы на 2022 год, перспективы развития региональной сети.

В 2021 году ПСБ усилил свои позиции по всем бизнес-направлениям, укрепил статус опорного банка для ОПК и продолжил наращивать обслуживание клиентов из гражданских сегментов. По итогам работы за 9 месяцев 2021 года рост регионального кредитного портфеля ПСБ без учета Москвы и Московской области составил 25%. Объем привлеченных средств клиентов в регионах также вырос на 25%. Сеть ПСБ сегодня представлена в 73 субъектах РФ, она насчитывает порядка 300 точек продаж. В 2021 году банк открыл новые локации, в том числе, в Североморске, Северодвинске, Колпино, Дмитрове, и в результате присоединения Роскосмосбанка — в Мирном, Плесецке и на Байконуре. В 2022 году банк будет расширять свое присутствие и продолжать наращивать объемы бизнеса. Процесс развития и реформатирования сети ПСБ в следующем году будет направлен, прежде всего, на расширение нашей инфраструктуры с целью повышения доступности точек продаж для военнослужащих, работников оборонно-промышленного комплекса, а также жителей тех городов и населенных пунктов, где мы еще не представлены. Кроме того, мы продолжаем сохранять наш курс на масштабную цифровизацию по всем направлениям бизнеса во всех своих точках присутствия,отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов в ходе своего выступления на бизнес-конференции.

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