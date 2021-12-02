«Пятерочка» приглашает жителей Урала стать благотворителями в «Елке желаний»

Крупная благотворительная акция «Елка желаний» проводится в магазинах «Пятерочка» с 1 декабря текущего года по 7 января 2022 года в различных городах Урала: Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Тобольске. По традиции новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, поставили в 270 магазинах сети. На всех открытках есть номер и инструкция, действуя в соответствии с которой каждый сможет превратиться в волшебника для одного из полутора тысяч детей.