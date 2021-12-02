«Пятерочка» приглашает жителей Урала стать благотворителями в «Елке желаний»

Свыше полутора тысяч детей из детдомов, детей-инвалидов, детей из кризисных и неблагополучных семей в рамках социальной акции получат новогодние подарки.
Крупная благотворительная акция «Елка желаний» проводится в магазинах «Пятерочка» с 1 декабря текущего года по 7 января 2022 года в различных городах Урала: Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Тобольске. По традиции новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, поставили в 270 магазинах сети. На всех открытках есть номер и инструкция, действуя в соответствии с которой каждый сможет превратиться в волшебника для одного из полутора тысяч детей.
Чтобы исполнить желание ребенка к Новому году, достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на елке и приобрести презент, который в ней указан. Купленные подарки можно передать работникам в любом магазине торговой сети «Пятерочка» в городах, участвующих в акции. Далее их адресно доставят детям из Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Берёзовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды и Тюмени.
По словам Инны Абакумовой, начальника маркетингового отдела макрорегиона «Урал» торговой сети «Пятерочка», весь период подготовки и проведения «Елки желаний» очень волнительный, поскольку каждая открытка является историей малыша, который верит в непременное исполнение своего желания. Поэтому подарок, который получает ребенок, — не просто игрушка или книжка. Это подтверждение того, что волшебники есть и живут среди нас, отметила она.
Таким волшебником может стать каждый! И вместе мы сделаем мир сегодня чуточку лучше, чем он был вчера,подытожила Абакумова.
В этом году акция «Елка желаний» пройдет в 21-й раз. Мы очень рады, что торговая сеть «Пятерочка» стала нашим постоянным партнером и уже третий год берет на себя почетное обязательство встречать в магазинах будущих волшебников — тех, кто исполнит заветные мечты детей,рассказал руководитель СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра», автор и организатор проекта «Елка желаний» Валерий Басай.
Он также добавил: цель проекта заключается не только в том, чтобы подарить малышам веру в чудо, но и погрузить в сказку тех, кто это делает.