РЭО обсудил актуализацию тарифно-ценовой политики в области обращения с ТКО

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») совместно с ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» провели совещание с региональными операторами и другими участниками отрасли по вопросу тарификации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что в настоящее время институт региональных операторов только развивается и поэтому требует особого внимания, сообщает 360tv.ru.Он также призвал участников отрасли объединиться на площадке «Ресурса». Отмечается, что некорректный учет расходов регионального оператора при формировании валовой выручки одновременно с разной трактовкой тарифными регуляторами в регионах одних и тех же документов, несоответствием требуемой и нормативной численности и объема заработной платы сотрудников, трудностями в работе с дебиторской задолженностью и прочими проблемами способны привести региональных операторов к банкротству. Как пояснила руководитель ассоциации «Ресурс» Альбина Дударева, ныне действующих расценок, с которыми работают регоператоры, недостаточно. По итогам заседания было решено организовать рабочую группу по разработке изменений для внесения в нормативно-правовую базу. Также собравшиеся постановили направить обращение в профильные ведомства, чтобы к следующей тарифной кампании документы были скорректированы. Организаторы совещания условились актуализировать основы ценообразования с учетом сложившейся практики, включая определение и порядок экономически обоснованных расходов. Кроме того, участники совещания пришли к выводу, что необходимо убрать противоречия в нормативно-правовых актах сферы обращения с ТКО, определить перечень статей расходов регоператора, а также создать возможность доступа к базам данных юрлиц и физлиц либо организовать создание таких информационных ресурсов.

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