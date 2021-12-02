Своя кинокомиссия появится в Свердловской области

Кинокомиссия будет создана на территории Свердловской области. Ее члены начнут возрождать процесс съемки кино. Также комиссия будет привлекать новую широкую аудиторию и помогать организовывать творческий процесс.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, такие комиссии уже функционируют на территории 28 регионов России. Губернатор отменил, что последние годы киностудия на Среднем Урале переживала не самые лучшие времена, но весной 2021 года ее перезапустили. Об этом Куйвашев написал на своей личной странице в Instagram. Теперь у студии есть своя школа, также было приобретено оборудование, а глава региона договорился, чтобы здесь проходили съемки нового фильма. Его тема — история Уральского добровольческого танкового корпуса. Напомним, в конце октября стало известно, что фильм киностудии ГДДЮТ стал лауреатом I степени в международном конкурсе ArtWorld в Италии. Режиссер Владимир Уфимцев рассказал редакции TagilCity.ru о коллективе киностудии, а также об их дальнейших целях. Фильм тагильского ГДДЮТ стал лауреатом международного конкурса в Италии

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