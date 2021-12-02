Тагильский врач получила государственную награду от Евгения Куйвашева

На мероприятии губернатор заявил, что каждый из медиков достоин не только медалей, но и уважения жителей Среднего Урала. Именно ради их благополучия трудятся врачи. Куйвашев поблагодарил медиков за то, что они развивают не только регион, но и всю страну, сообщает департамент информполитки региона.