Тагильский врач получила государственную награду от Евгения Куйвашева

Тагильский врач получила государственную награду от Евгения Куйвашева
Тагильский врач получила государственную награду от Евгения Куйвашева
Сегодня, 19:22ОбществоФото: 1MI
Врач-анестезиолог-реаниматолог Ирина Агафонова, которая проживает в Нижнем Тагиле, удостоилась знака отличия III степени «За заслуги перед Свердловской областью». 1 декабря награду вручил глава региона Евгений Куйвашев.

На мероприятии губернатор заявил, что каждый из медиков достоин не только медалей, но и уважения жителей Среднего Урала. Именно ради их благополучия трудятся врачи. Куйвашев поблагодарил медиков за то, что они развивают не только регион, но и всю страну, сообщает департамент информполитки региона.

Напомним, 18 ноября стало известно, что в мэрии Нижнего Тагила прошло заседание комиссии. На нем изучался вопрос, кого представлять к награждению медалью ордена «Родительская слава» в 2021 году. Данная медаль утверждена президентом в 2010 году. Она вручается родителям или усыновителям, воспитывающим четырех и более детей.

В общей сложности в Нижнем Тагиле живут 3,8 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 12,9 тысячи детей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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