Убивший тагильскую модель Юлию Прокопьеву фотограф снова обжаловал отказ в УДО

Дата пока еще не назначена, пишет Znak со ссылкой на адвоката Сергея Лапшина. 22 октября Чкаловской районный суд Екатеринбурга отказал Лошагину в освобождении по УДО, так как заключенный не посещает массовые мероприятия в колонии и отказывается признавать свою вину.
Перед процессом со своим доверителем Лошагин, по словам юриста, собирается обсудить, изменилась ли с тех пор ситуация. Сам же фотограф отмечал, что не может присутствовать на мероприятиях из-за работы.
По словам доверителя, Лошагин трудится 6 дней в неделю по 12 часов. Он получает около 2 тысяч рублей в месяц и считает оплату несоразмерной труду. На эти средства он погашал иск, а когда это было сделано, то появилась возможность тратить деньги в местном магазине, рассказал Лапшин.
Фотографу осталось провести в колонии около двух лет.
Напомним, Обгоревшее тело Юлии Прокопьевой было найдено в лесу на Старомосковском тракте летом 2013 года. После разбирательств виновным был признан ее супруг фотограф Дмитрий Лошагин. Он так и не признал вину, но суд его приговорил к 10 годам колонии.