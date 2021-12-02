Убивший тагильскую модель Юлию Прокопьеву фотограф снова обжаловал отказ в УДО

Осужденный за убийство тагильской модели Юлии Прокопьевой фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин снова подал апелляцию в Свердловский областной суд на отказ в выходе по УДО. Он просит пересмотреть постановление Чкаловского районного суда.

Дата пока еще не назначена, пишет Znak со ссылкой на адвоката Сергея Лапшина. 22 октября Чкаловской районный суд Екатеринбурга отказал Лошагину в освобождении по УДО, так как заключенный не посещает массовые мероприятия в колонии и отказывается признавать свою вину. Перед процессом со своим доверителем Лошагин, по словам юриста, собирается обсудить, изменилась ли с тех пор ситуация. Сам же фотограф отмечал, что не может присутствовать на мероприятиях из-за работы. По словам доверителя, Лошагин трудится 6 дней в неделю по 12 часов. Он получает около 2 тысяч рублей в месяц и считает оплату несоразмерной труду. На эти средства он погашал иск, а когда это было сделано, то появилась возможность тратить деньги в местном магазине, рассказал Лапшин. Фотографу осталось провести в колонии около двух лет. Напомним, Обгоревшее тело Юлии Прокопьевой было найдено в лесу на Старомосковском тракте летом 2013 года. После разбирательств виновным был признан ее супруг фотограф Дмитрий Лошагин. Он так и не признал вину, но суд его приговорил к 10 годам колонии. «Любил как умел»: дело об убийстве модели из Нижнего Тагила Юлии Прокопьевой

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter