Уволить тренера тхэквондо за приставания к девочке требуют родители в Екатеринбурге

Родители тренера по тхэквондо в Екатеринбурге требуют его увольнения. Они подозревают 26-летнего мужчину в педофилии. Родители уже подали жалобы во все инстанции, но результата нет, так как состава преступления силовики не увидели, а начальство — нарушений.

Сами заявители считают, что тренер связан с чиновниками и потому его не наказывают, пишет Е1. Тренер, по словам одной из спортсменок, часто поджидал ее после тренировок и звал на свидания, старался вставать с ней в пару, когда заменял ее тренера и заводил разговоры на интимные темы. Девушке на данный момент 19 лет, но тогда ей было 16. Мужчина пытался завязать отношения с девушкой, но она ему отказывала. Одно из сообщений шокировало девушку. Тренер, по ее словам, позвал ее на концентр «Пошлой Молли», но она отказала. Тогда он заявил, что она «так и умрет девственницей». Спортсменка считает, что таким образом мужчина пытался ее добиться, но ей казалось, что она нужна не для отношений и ей было неприятно. Рассказать девочка стеснялась, так как, по мнению одного из сотрудников, директором школы на тот момент был отец тренера. Маме спортсменка также ничего не говорила. Однако после случая в тренерской все вскрылось. По словам девушки, ей нужно было перед соревнованиями взвеситься, но делается это без одежды. Она попросила тренера выйти, но тот отказался. В результате девушка взвешиваться не стала. Мама заметила ее переживания и тогда спортсменка решилась ей все рассказать. После этого случая мама девочки сходила к директору школы и тренер от девочки отстал, но, как она утверждает, страх остался. Позднее о приставаниях узнали и другие родители. Они возмущены ситуацией. Кроме того, они стали обсуждать ее между собой и выяснилось, что это уже не первый инцидент. В результате родители подали жалобу в управление по физкультуре и спорту администрации Екатеринбурга с копией мэру Алексею Орлову, в которой потребовали увольнения тренера. Однако проверка замначальника городского управления ничего не выявила. Также из-за домогательств родители направили обращение в полицию и Следственный комитет, но состава преступления не было выявлено, так как за интимные места, по словам одного из тренеров, мужчина никого не трогал. Осенью после собрания в спортшколе родители направили письмо новому руководителю. Однако он заявил, что увольнение будет возможно только по решению суда или письма из прокуратуры. Родители считают, что дело в связях тренера. Родители при этом не хотят, чтобы тренера осудили, они защищают своих детей, отмечают они. Сам тренер утверждает, что все заявления являются клеветой. Он утверждает, что девушку никуда не водил, не трогал и не прикасался с ней. Обвинения, по мнению тренера, являются попыткой других тренеров свести с ним счеты. Директор школы Марат Азгамов рассказал, что уже проведено два родительских собрания. По их итогам было решено все зафиксировать документально.

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