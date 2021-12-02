Виновные в смоге в Екатеринбурге из-за торфяных пожаров найдены

Виновного в горении торфяника рядом с микрорайоном Солнечный в Екатеринбурге нашла прокуратура. Им стало ЗАО «Реконструкция». Компанию и ее сотрудника оштрафовали на 100 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

На участке, владельцем которого является компания, несвоевременно проводилась уборка мусора, сухой травы и не выполнялись другие противопожарные мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Андрей Альшевских. Генеральный директор Артем Дунаец получил представление от прокуратуры об устранении нарушений. В отношении должностного лица возбуждено административное дело за нарушение требований противопожарного режима. Напомним, в октябре в Екатеринбурге микрорайон Солнечный оказался накрытым смогом, державшимся в течение трех недель. На тушение торфяника были стянуты максимальные силы пожарных.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter