Виновные в смоге в Екатеринбурге из-за торфяных пожаров найдены

Виновные в смоге в Екатеринбурге из-за торфяных пожаров найдены
Виновные в смоге в Екатеринбурге из-за торфяных пожаров найдены
Сегодня, 12:42ОбществоФото: 1MI
Виновного в горении торфяника рядом с микрорайоном Солнечный в Екатеринбурге нашла прокуратура. Им стало ЗАО «Реконструкция». Компанию и ее сотрудника оштрафовали на 100 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

На участке, владельцем которого является компания, несвоевременно проводилась уборка мусора, сухой травы и не выполнялись другие противопожарные мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Андрей Альшевских.

Генеральный директор Артем Дунаец получил представление от прокуратуры об устранении нарушений. В отношении должностного лица возбуждено административное дело за нарушение требований противопожарного режима.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге микрорайон Солнечный оказался накрытым смогом, державшимся в течение трех недель. На тушение торфяника были стянуты максимальные силы пожарных.

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