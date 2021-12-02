Виновные в смоге в Екатеринбурге из-за торфяных пожаров найдены

На участке, владельцем которого является компания, несвоевременно проводилась уборка мусора, сухой травы и не выполнялись другие противопожарные мероприятия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Андрей Альшевских.
Генеральный директор Артем Дунаец получил представление от прокуратуры об устранении нарушений. В отношении должностного лица возбуждено административное дело за нарушение требований противопожарного режима.
Напомним, в октябре в Екатеринбурге микрорайон Солнечный оказался накрытым смогом, державшимся в течение трех недель. На тушение торфяника были стянуты максимальные силы пожарных.