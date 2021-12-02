Запретить название нового штамма потребовал владелец сети клиник «Омикрон» на Урале

Отказаться от названия нового штамма хочет заставить ВОЗ бизнесмен Александр Падар, являющийся владельцем сети клиник «Омикрон». Он считает, что нарушены его права. Клиника с таким названием есть и в Екатеринбурге.

Заявление было направлено в арбитражный суд 30 ноября 2021 года. Причиной стало название, которое совпадает с наименованием клиники. В документе говорится, что для узнаваемости бренда были затрачены большие средства. Предприниматель считает, что ранее при вводе в поисковой строке слова «омикрон» в числе первых слов выдавалась информация о клинике, а теперь она касается коронавируса. Соответственно, уверен бизнесмен, неизбежны финансовые потери от этого. В своем иске предприниматель требует от ВОЗ перестать использовать слово «омикрон» для обозначения инфекций, удалить термин из документов, касающихся нового штамма коронавируса, пишет Е1. Сам владелец клиник Александр Падар рассказал, что название сети является зарегистрированным товарным знаком в сфере медицины и здравоохранения. Он считает, что ВОЗ таким образом наносит вред его деловой репутации. Ну сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли пойдете в клинику с аналогичным названием,говорит Падар. Сеть офтальмологических клиник открылась в 2015 году в Новокузнецке. На данный момент сеть присутствует в пяти регионах и 11 городах, в том числе и Екатеринбурге. Тяжесть, вакцинация и симптомы. Что известно о штамме коронавируса омикрон

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