Реклама усиливает наслаждение от телесериалов
Вызывающие, как правило, раздражение перерывы на рекламу во время любимых телесериалов лишь усиливают наслаждение от "мыльных опер", сообщает сегодня газета Daily Telegraph со ссылкой на ученых из Калифорнийского университета.
По утверждению психолога, специалиста по маркетингу Лейфа Нельсона,периодическое отключение от канвы липучих сериалов помогаетподдерживать к ним постоянное внимание и интерес. Исследуемые смотреликак демонстрировавшиеся непрерывно, так и прерываемые рекламой ленты, ивсякий раз участники последнего эксперимента, которым очень ненравились "посторонние назойливые кадры", получали все же большееудовольствие от просмотра.
Подобный же результат отмечен и при демонстрации анимационных лент идокументальных о природе. Причем, перерывы, как выяснили ученые, необязательно могут быть рекламными.Любое временное произвольноепрерывание фильмов оказывает такой эффект на телеаудиторию. На основеподобной реакции исследователи пришли к выводу о том, что паузы иявляются ключом к наслаждению.
По мнению Нельсона, зрители "адаптируются" к телезрелищу инаслаждение, как правило, снижается, а перерывы помогают предотвратитьэто. Однако, как считает ученый, этот "эффект не работает" в отношениисложных, остросюжетных и динамичных лент, к которым зрители не теряютинтерес во время всего показа.
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