Реклама усиливает наслаждение от телесериалов

По утверждению психолога, специалиста по маркетингу Лейфа Нельсона,периодическое отключение от канвы липучих сериалов помогаетподдерживать к ним постоянное внимание и интерес. Исследуемые смотреликак демонстрировавшиеся непрерывно, так и прерываемые рекламой ленты, ивсякий раз участники последнего эксперимента, которым очень ненравились "посторонние назойливые кадры", получали все же большееудовольствие от просмотра.

Подобный же результат отмечен и при демонстрации анимационных лент идокументальных о природе. Причем, перерывы, как выяснили ученые, необязательно могут быть рекламными.Любое временное произвольноепрерывание фильмов оказывает такой эффект на телеаудиторию. На основеподобной реакции исследователи пришли к выводу о том, что паузы иявляются ключом к наслаждению.