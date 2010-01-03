Сколько калорий в водке, в пиве... в алкоголе?

А калорий уних предостаточно, и чем выше градус, тем их больше. Поэтому выпитьпол-литра, закусить солененьким огурчиком и не потолстеть вам неудастся, разве только если на столе кроме огурчиков другой закуски нет.

Алкоголь – калорий король!

Какотмечалось выше, калорийность алкогольных напитков зависит от процентаспирта. Калорийность водки достаточновысока – около 250 килокалорий в ста граммах. Если перед едой – минутза 15 – выпить рюмашку водки грамм 50 – то вреда здоровью не будет,напротив, алкоголь поможет быстрому усвоению пищи. Но если безмернопить, он уменьшит чувственность желудка, и человек только тогдапочувствует себя сытым, когда желудок растянется до предела. Поэтому впервую очередь тем, кто придерживается диеты, следует учитывать, чтоалкоголь провоцирует аппетит, и если на пустой желудок выпить стограмм, то съешь больше, чем запланировал.

К тому же, алкогольвызывает не только нервное расслабление, но и сонливость. Вот почемупосле нескольких рюмок спиртного и вкусной закуски так и хочется лечьна диван и поспать. И тогда коварные калории и осядут там, где неследует, в виде лишних килограммов. Что же касается жиров и белков, тов алкогольных напитках их нет, а если и есть, то в мизерныхколичествах. А вот углеводов – предостаточно, и именно за счет ихалкоголь такой калорийный.

Больше всего калорий в ликерах(300-350 ккал в 100 г), чуть меньше в водке (250 ккал в 100 г). Среди «аутсайдеров» - пиво – по содержанию калорий. В среднем оно содержит около34 ккал в 100 граммах напитка. А с распространенным среди населениямнением, что от пива полнеют, не все так просто. Ведь пиво, как идругой алкоголь в малых дозах, стимулирует аппетит. А под пивкопрекрасно идут разнообразные орешки, чипсы, сухарики, а то и копченаярыбка, а от этих продуктов вряд ли похудеешь.

Энерготоники и слабоалкогольные напитки

Калориисодержатся и в энергетических напитках, которые так сейчасраспространены среди молодежи. Но проблема не столько в калориях, как втом, что мы пьем. Раньше энергетики содержали не алкоголь, а кофеин игуарану. Теперь же, кроме 8-9% алкоголя, еще есть и химическиевещества. И не ясно, как повлияет этот «коктейль» на организм.Содержатся калории и в слабоалкогольных напитках, а еще, как и вэнергетиках – куча химических веществ. Поэтому с их потреблением нужнобыть осторожным. Если это джин-тоник, то он должен быть на можжевеловойводке с добавлением тоника, настоянного на бобах какао. Словом, вседолжно быть натуральным. А что мы пьем?

Кроме всевозможнойхимии, слабоалкогольные напитки содержат углекислоту, которая усиливаетинтоксикацию организма и приводит к опьянению. Конечно, одна банкаэнергетика существенного вреда не нанесет, если у человека нет аллергиина химические компоненты, содержащиеся в напитке. Но кто точно скажет,что там содержится? По-видимому, только сам производитель. Поэтомуврачи не советуют увлекаться такими напитками.

Соки-воды

Чтобыопределить, сколько калорий в любимом соке, следует лучше смотреть наупаковку. Ведь он может быть разным, в зависимости от вида. Но,учитывая, что натуральный сок бывает разве что в стакане только чтовыжатого из фруктов. Если верить тому, что написано на упаковке – этонормальные соки, но в действительности не всегда так оказывается. Ктому же, любой сок содержит сахар, а это высококалорийный продукт.Поэтому в среднем в ста граммах напитка 50 ккал.

Что жекасается чая или кофе, то, конечно, калории в них тоже есть. И ихколичество зависит от содержания сахара, сливок или молока. Ноотказываться от них не нужно, особенно, если организму непротивопоказано.

Истина – в вине

Чтобыне потолстеть, медики советуют пить качественное натуральное вино. Вмалых дозах, оно принесет только пользу. Ведь в вине энергетическаяценность – «винные» углеводы очень легко расщепляются и сгорают. К томуже, в меру выпитое вино положительно действует на работу сердца икровеносные сосуды. Недаром же французы ежедневно потребляют этотнапиток. Конечно, это касается только качественных вин, а не дешевыхпорошковых, которые вряд ли принесут пользу, а вред здоровью могутнанести существенный. Но даже высококачественными винами злоупотреблятьне стоит, поскольку утром можно проснуться не только с похмельем...

Коктейли

Многоковарных калорий скрывается и в алкогольных коктейлях. Понятно, отодной его порции вреда не будет, да и на фигуре это не очень скажется.Однако все-таки нужно учитывать, какое спиртное добавляется в коктейль.И его калорийность в первую очередь зависит от объема коктейля, егонаполнителей, градуса спиртного. Но если отказаться от коктейля вы неможете, то лучше отказаться от закуски. В целом же людям, которыебоятся поправиться, в этом случае можно обойтись стаканом газированнойводы с лимоном или лаймом: и вкус отличный, и на фигуру не повлияет.

100 г ликера = порции торта

Еслиуравнять калорийность продуктов питания и спиртных напитков, то картинавыходит очень интересная. Поэтому если вы боитесь лишних килограммов,то придется выбирать, ведь 100 г ликера, допустим, «Шериданс»,приблизительно равняется порции торта: и там, и там приблизительно 300килокалорий. А вот если выпить 100 г. водки и закусить бутербродом светчиной, то вы употребите не 250 ккал калорий, а все 400.

В бокалепива калорий приблизительно столько же, как и в трех конфетах. По своейэнергетической ценности бокал полусладкого вина будет равняться среднейпорции картофеля.