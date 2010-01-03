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Сколько калорий в водке, в пиве... в алкоголе?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сколько калорий в водке, в пиве... в алкоголе?

3 января 2010, 12:49ОбществоИрина Гольмгрейн
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