С 2011 года в России начнутся сокращения чиновников. В Тагиле под увольнение попали 70 служащих

Сокращение чиновников предусматривается в рамках указа «Об оптимизациичисленности федеральных государственных гражданских служащих иработников федеральных государственных органов», который был подписанпрезидентом России Дмитрием Медведевым, сообщает «Лента.Ru».

Инициатором увольнения чиновников выступило в июне Министерство финансовРФ. В Минфине подсчитали, что сокращение около 20 процентов госслужащихежегодно позволит сэкономить для бюджета около 43,4 миллиарда рублей.

Чтобы инициировать сокращение штата в министерствах и ведомствах, Минфинпредлагал повысить зарплату чиновников. На эти цели планировалосьвыделить половину сэкономленных денег.

Между тем состав администрации Нижнего Тагила в текущем году также ждутсокращения. В конце октября 2010 года депутаты городской думы принялирешение об увольнении 70 муниципальных служащих. Ожидается, чтосокращения помогут городу сэкономить 71 миллион рублей.