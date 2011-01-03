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С 2011 года в России начнутся сокращения чиновников. В Тагиле под увольнение попали 70 служащих
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 2011 года в России начнутся сокращения чиновников. В Тагиле под увольнение попали 70 служащих

3 января 2011, 16:28Общество
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