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8 и 9 января в Верхотурье пройдет традиционная ярмарка в честь Рождества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8 и 9 января в Верхотурье пройдет традиционная ярмарка в честь Рождества

3 января 2012, 12:52ОбществоАлександра Логинова
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