8 и 9 января в Верхотурье пройдет традиционная ярмарка в честь Рождества

Ярмарка откроется 8 января в 12:00 праздничным молебном с чином освящения. В течение трёх часов на городской площади пройдут театрализованное представление «Ярмарочный балаган» и кукольный спектакль «Как Петрушка женился». В торговых рядах будут представлены: сельскохозяйственная продукция местных фермерских хозяйств и производителей, изделия народных мастеров и умельцев, блюда русской традиционной кухни, выпечка, чай, напитки и многое другое. Весь день гостей ярмарки весёлые ведущие будут развлекать играми, конкурсами, викторинами и народными забавами.

В городской детской библиотеке в 12:00 откроется выставка картин верхотурских художников. После выставки в детской библиотеке пройдёт концерт ансамбля «Элегия». В «Досуговом центре» с 13:00 до 16:00 любой желающий может посетить мастер-классы «Рождественский подарок» по различным видам ремёсел под руководством мастеров из Екатеринбурга и Верхотурья.

Праздничные детские представления начнутся в том же «Досуговом центре» в 15:00. Здесь пройдут Рождественская ёлка для детей из малообеспеченных семей «Чудеса на Рождество» и Рождественский спектакль «Снежная королева на новый лад».

Весь день на городской площади будет работать «Рождественское фотоателье», где можно сделать на память снимки с костюмированными сказочными персонажами.

На следующий день, 9 января, празднование продолжится Рождественским турниром по кеукусинкай каратэ-до. Открытое первенство по этому виду единоборств пройдёт с 10:00 до 17:00 (МУК «Досуговый центр»).

Во время Рождественской ярмарки, 8 и 9 января, на городской площади будет работать каток. В эти дни гости праздника могут совершить экскурсии в Верхотурский музей-заповедник: на постоянную историческую экспозицию «Верхотурье. История города и уезда. 1598-1917 годы», на выставку «Рождественский сувенир-2012». Также в праздничные дни будут проводиться экскурсии по единственному на Урале Православному музею в Свято-Николаевском мужском монастыре и в Покровском женском монастыре.

Напомним, что Верхотурская Рождественская ярмарка, впервые проведённая в 1792 году и несправедливо забытая в XX веке, была возрождена в 2011 году, когда под контролем Губернатора Свердловской области Александра Мишарина началась реализация пятилетней программы «Верхотурье - Духовный центр Урала». Создание и развитие событийных мероприятий - одно из значимых направлений программы.

Для того чтобы сюда поехали туристы необходимо не только создать инфраструктуру и все условия для комфортного пребывания, но и обеспечить туристов интересной программой, насыщенной яркими событиями. Одним из таких событий должна стать Верхотурская ярмарка, которая бесспорно со временем вернёт свою историческую значимость отмечает министр культуры и туризма Свердловской области Алексей Бадаев.