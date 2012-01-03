Что способно собрать всю семью за одним столом

Зима - это как раз то время когда наибольшую часть своего свободного времени члены семьи проводят в стенах дома. Хозяюшки начинают испытывать свои кулинарные способности, а мужчины погружаются кто во что – тут и прочтение свежей прессы, и просмотр футбольных матчей. Но самое интересное все же происходит на кухне, из которой то и дело благоухает приятный аромат готовящихся блюд…

Ну вот, вся семья в сборе, мамы готовы удивить своих домочадцев новыми рецептами давно знакомых блюд, и все с замиранием ждут вкушения даров. Первой на столе гордо и царственно появляется солянка, всеми любимая и ценимая, но такая разная. Солянка, рецепт которой легко найти в интернете, порой настолько удивляет своим особым утонченным вкусом, что кушать ее хочется каждый день. А за ней на стол шествуют салатики, закусочки, которые немного припозднились к началу семейного ужина, и, конечно же, любимые всеми вареники, вариантов приготовления которых можно насчитать более тысячи.

Все уже покушали, подобрели… И тут начинается самое важное. Перебивая друг друга, внуки спешат поделиться достижениями в школе, дети пытаются рассказать о делах, спрашивая совета более опытных родителей, и только лишь родители глядят на всех и радуются за каждого из них, честно, открыто, с пониманием, что жизнь прожита не зря… Вот это то, что называется семьей, то ради чего потрачено много часов на кухне у плиты, выстояно в очереди в магазинах… за вкусной едой, умиротворяющей не только потребности желудка, но и эстетические потребности души, ненавязчиво складывается самое теплое общение, которое поистине позволяет понять, что это семья, и как бы все ни были заняты ежедневными проблемами, они едины, едины в доме своих родителей.

Ну вот, основной запал прошел, все новости уже рассказаны, и каждый замирает в ожидании еще чего-то… конечно же, сладостей! Хоть и говорят, что взрослые не едят конфет, но они с большим удовольствием кушают приготовленные торты, рецепты… а их существует такая масса, что и жизни не хватит, что бы все перепечь.

В последнее время популярностью пользуются торты, приготовленные по рецептам других национальностей.