Джип-фестиваль «Бешеный Лось» приходит в Ярославль

Главный момент программы - четырех часовой заезд на полноприводных автомобилях по кольцевой трассе протяженностью около километра. Трасса проложена так, чтобы зрители с одного места могли наблюдать практически все, что на ней происходит.

Правила таковы – автомобили стартуют одновременно, а побеждает тот, кто по этой трассе за четыре часа проедет большее количество кругов. Причем, с каждым кругом, ехать будет все сложнее и сложнее, а концу гонки трасса будет разбита окончательно. Особенный интерес будет представлять обгон другого участника и преодоление подъемов.

Для зрителей вход свободный. Приходить можно даже с детьми, ведь на склонах будут залиты горки для катания.

Ул. Дорожная, 6-а (ТРК «Ярославский вернисаж»)

7 января, начало в 11 часов.

Вход свободный.