Джип-фестиваль «Бешеный Лось» приходит в Ярославль
В субботу, 7 января, всех любителей экстрима ждет джип-фестиваль «Бешеный Лось». Внедорожный праздник пройдет на кольцевой трассе у торгово-развлекательного центра «Ярославский вернисаж». Зрителей ждет зимняя битва с заснеженной трассой, обледеневшими подъемами и спусками.
Главный момент программы - четырех часовой заезд на полноприводных автомобилях по кольцевой трассе протяженностью около километра. Трасса проложена так, чтобы зрители с одного места могли наблюдать практически все, что на ней происходит.
Правила таковы – автомобили стартуют одновременно, а побеждает тот, кто по этой трассе за четыре часа проедет большее количество кругов. Причем, с каждым кругом, ехать будет все сложнее и сложнее, а концу гонки трасса будет разбита окончательно. Особенный интерес будет представлять обгон другого участника и преодоление подъемов.
Для зрителей вход свободный. Приходить можно даже с детьми, ведь на склонах будут залиты горки для катания.
Ул. Дорожная, 6-а (ТРК «Ярославский вернисаж»)
7 января, начало в 11 часов.
Вход свободный.
Фото: Николай СЕРОВ.