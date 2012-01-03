Fiat представит в Женеве новый компактный MPV

В своем сегменте Fiat Ellezerro будет конкурировать с Opel Meriva, продажи которого начались в России в 2011 году, хорошо известным у нас Citroen C3 Picasso и представленным в Женеве в 2011 году и не продающийся пока в России Ford B Max.

Внешне новинка будет напоминать две уже известные модели Fiat: в передней части он похож на Fiat 500, а обща линия кузова выдает семейное родство с Panda. Автомобиль, по всей видимости, будет комплектоваться известными моторами 1.3 л (75 и 94 л.с.), завоевавшим немало наград 84-сильным турбированным Twinair (0.8 литра) и 1.4-литровым 99-сильным дизелем.

Как сообщает Autocar, Ellezerro – пока – рабочее название компакта, но не исключено, что в будущем оно станет «официальным». Также неизвестно под брендом какого производителя модель будет поставляться в континентальную Европу. Например, в Англии новинка получит шильду Chrysler, партнерство которого с Fiat развивается бурными темпами.

Производить автомобиль будут на сербском заводе Fiat.