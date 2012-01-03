Материнский капитал в 2012 году увеличен более чем на 20 тысяч рублей
Размер материнского капитала с 1 января 2012 года увеличивается более чем на 20 тысяч рублей по сравнению с 2011 годом и составит 387 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России (ПФР).
Государственный сертификат на материнский каптал, размер которого в 2011 году составил 365 тысяч 698 рублей, получили более 3 миллионов российских семей. В 2011 году Госдума продлила действие стимулирующей программы, рассчитанной изначально до 2017 года, еще на несколько лет, до 2025 года. Также депутаты расширили возможности расходования средств материнского капитала. Раньше семьи могли направить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей и формирование накопительной части пенсии матери. Теперь маткапитал разрешается тратить на дошкольное образование ребенка, в том числе в частном детском саду. Кроме того, материнские деньги, направленные на накопительную часть пенсии, будут передаваться по наследству.
Ранее премьер-министр России Владимир Путин отмечал, что маткапитал «отлично зарекомендовал себя и оказался очень востребован, особенно для улучшения жилищных условий». По его словам, в ближайшие три года на материнский капитал будет выделено 70 миллиардов рублей дополнительных бюджетных средств.
Кроме того, с 1 января 2012 года будут повышены пособия при рождении ребенка - до 12,4 тысячи рублей, также будут проиндексированы выплаты по уходу за детьми, с 1 января 2012 года они вырастут на 6%.