Материнский капитал в 2012 году увеличен более чем на 20 тысяч рублей

Государственный сертификат на материнский каптал, размер которого в 2011 году составил 365 тысяч 698 рублей, получили более 3 миллионов российских семей. В 2011 году Госдума продлила действие стимулирующей программы, рассчитанной изначально до 2017 года, еще на несколько лет, до 2025 года. Также депутаты расширили возможности расходования средств материнского капитала. Раньше семьи могли направить деньги на улучшение жилищных условий, образование детей и формирование накопительной части пенсии матери. Теперь маткапитал разрешается тратить на дошкольное образование ребенка, в том числе в частном детском саду. Кроме того, материнские деньги, направленные на накопительную часть пенсии, будут передаваться по наследству.