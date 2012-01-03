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Материнский капитал в 2012 году увеличен более чем на 20 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Материнский капитал в 2012 году увеличен более чем на 20 тысяч рублей

3 января 2012, 11:19ОбществоАлександра Логинова
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