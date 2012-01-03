Новогодний 2012-й ордер!

Мы желаем Вам в 2012-м году огромное количество прибыльных сделок и дарим денежные призы каждому, кому повездо открыть 2012-й ордер.

Каждый 2012-й ордер является выигрышным и приносит Вам денежный приз, в зависимости от Вашего типа счета: Pro - 201,2 $; Classic - 20,12$; Cent - 2,012$

С компанией Forex4you 2012-й год принесет Вам прибыль и успех!!!

Победители будут ежедневно печататься на странице "уже получили подарок".

*- на нашем сервере установлен счетчик открытых ордеров. Обращаем Ваше внимание, что вы можете несколько раз в день получить выигрыш.