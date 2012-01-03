С 1 января повысились штрафы за нарушение ПДД

«1 января 2012 года изменится размер административных штрафов за некоторые нарушения в области дорожного движения. Это предусматривают изменения, внесенные в КоАП РФ», - сказал замглавы ГУОБДД Владимир Кузин.

Так, по его словам, с нового года до 1000 рублей повысится штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (в настоящее время он составляет 700 рублей).

Водителям, которые не остановились перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, будет грозить штраф в размере 800 рублей (в настоящее время отдельной нормы за данное нарушение не предусмотрено) сказал В.Кузин.

Он отметил, что штраф за выезд на перекресток в условиях затора, повлекший препятствие для проезда автомобилей в поперечном направлении, увеличится со 100 до 1000 рублей.

Кроме того, до 1000 рублей повысится штраф за невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом при проезде перекрестка (в настоящее время штраф за это нарушение составляет от 100 до 200 рублей) сказал замглавы Госавтоинспекции.