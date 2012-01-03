С 1 января выросли цены на проезд в поездах дальнего следования

Также в 2012 г. будет продолжена практика дифференциации тарифов по календарным периодам. В течение 190 дней года тарифы будут ниже среднегодового уровня, сообщает ОАО «Российские железные дороги». Минимальными тарифы будут 8 и 9 мая 2011г. (скидка составит 50%), максимальными - с 28 по 29 апреля, с 8 по 12 июня, с 13 июля по 2 сентября и с 29 по 30 декабря 2012 г. (повышение составит 20%).

Кроме того, с нового года на 5% подорожает проезд в вагонах «СВ», купейных и вагонах 1люкс» в поездах собственного формирования ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество РЖД), следующих во внутригосударственном сообщении. При этом в течение 190 дней тарифы будут ниже среднегодового уровня. В частности, 8 и 9 мая скидка на проезд составит 50% от стоимости билета. Максимальными (на 20% выше среднегодового уровня) тарифы будут 28 по 29 апреля, с 8 по 12 июня, с 13 июля по 2 сентября и с 29 по 30 декабря 2012 г.